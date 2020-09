Corona eleito futebolista do ano no FC Porto: «Este prémio significa muito para mim»

Corona foi eleito o futebolista do ano pelo FC Porto, recebendo o Dragão de Ouro nessa categoria das mãos de Pinto da Costa, presidente dos dragões. Em declarações aos meios oficiais azuis e brancos, o extremo revelou-se orgulhoso pelo galardão.





"É muito orgulho receber este prémio, ser valorizado desta forma. É muito para mim. Sinto-me muito feliz e este prémio só dá mais força para continuar. Agradeço às pessoas que estão cá, a minha família, e depois a toda a gente que está envolvida nisto. Agradeço porque foram quem me ajudou a conquistar este prémio. Os meus colegas de equipa, os técnicos... Estou muito contente com isto", apontou, deixando ainda uma promessa aos adeptos."Que esperem o mesmo de mim e da equipa, deixaremos tudo por este campeonato que é nosso", concluiu.Antes de entregar o prémio a Corona, Pinto da Costa deixou algumas sentidas palavras ao mexicano. "É com muito prazer e é muito merecedor que seja para ti este troféu. Que marque a tua carreira e a tua ligação ao FC Porto. Que continues a encantar-nos com o teu jogo e a vibrar com a camisola do FC Porto e o seu símbolo encostado ao teu coração", disse o presidente.