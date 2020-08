Corona eleito o jogador do ano na Liga NOS: «Estou muito feliz pelo que consegui»

Corona foi eleito o melhor jogador da Liga NOS e não podia ter ficado mais satisfeito pelo galardão. "Estou muito feliz do que consegui, orgulhoso das pessoas que me ajudaram a conquistar o prémio. A minha família, a minha mulher, os meus filhos, a família que ficou no México, os meus colegas, o staff. Estou muito feliz", referiu, em declarações durante a cerimónia do sorteio para a próxima época, elogiando o trabalho do FC Porto esta época.





"O mais importante foi o que apanhamos como equipa, ganhar esses dois títulos importantes para nós. Trabalhámos muito durante a época, também durante a pandemia, mas acho que merecemos isto. Fico muito contente, o FC Porto merecia isto", apontou.Para o futuro, Corona deixou uma promessa. "Prometemos que vamos deixar tudo em campo pelo campeonato e pelas provas que vêm no futuro", concluiu.