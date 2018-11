Corona elogia Conceição: «Mudou-nos mentalmente, é ganhar ou ganhar»

Jesús Corona festejou o primeiro troféu de azul e branco no final da temporada transata, com a conquista do campeonato nacional, um feito que não esquece e para o qual, segundo o próprio, Sérgio Conceição foi fundamental."[Além da mudança tática] ele também nos mudou mentalmente, passámos a acreditar mais em nós. Em qualquer jogo é ganhar ou ganhar. Isso fez-nos mudar de ‘chip’ e fez-nos ser campeões. Ser campeões e querer sempre mais, o que é bom", referiu em entrevista ao Porto Canal, garantindo, ainda assim, que nem nos momentos mais positivos a equipa embandeirou em arco."O treinador não deixou. Há um líder que nos leva, que não nos deixa relaxar, que nos transmite isso, que cada um seja também um líder no campo, que tenha a sua responsabilidade. Foi por isso que fomos campeões", acrescentou, antes de levantar um pouco o véu sobre o que se costuma falar na habitual roda de final do jogo."Há ali sentimento. Depois do jogo, tudo o que falas sai-te do coração. O abraço geral é importante, sentir o braço do teu companheiro nas costas cria uma boa vibração. E é isso que sentimos, quando fazemos as coisas bem ou mal. Isso ajuda-nos muito", confessou.