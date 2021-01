Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Corona em esforço Mexicano sentiu dificuldades no final do jogo, fruto do desgaste acumulado nesta fase





INTOCÁVEL. Corona é o único jogador do plantel com presença em todos os jogos dos dragões esta época

• Foto: hélder santos