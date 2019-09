Corona em tratamento depois de espasmo muscular

Pela segunda jornada consecutiva, Corona teve de ser substituído com queixas físicas e não conseguiu terminar o jogo frente ao Rio Ave. Tinha sido assim contra o Santa Clara, na última ronda do campeonato, e foi novamente assim em Vila do Conde, com o mexicano a ter de abandonar o relvado à hora de jogo, dando a vez a Manafá. Esta segunda-feira o FC Porto informou que o lateral fez hoje tratamento após ter sofrido "um espasmo muscular" no jogo da 7.ª jornada, pode ler-se no site dos dragões.





De resto, Romário Baró esteve igualmente em tratamento esta manhã ao passo que Sérgio Oliveira esteve no ginásio e cumpriu treino condicionado.Recorde-se que o FC Porto deu hoje início à preparação para o jogo com o Feyenoord, em Roterdão (Holanda), referente à 2.ª jornada do Grupo G da Liga Europa (quinta-feira, 17h55).