Corona “encanta” Herrera

Uma conversa com os fãs através das redes sociais da revista ‘GQ’ foi o motivo para Héctor Herrera, ex-capitão dos dragões, voltar a tecer rasgados elogios ao seu amigo e compatriota Jesús Corona. O médio que atualmente representa o Atlético Madrid vê no extremo do FC Porto um jogador diferenciado e coloca-o entre os melhores mexicanos da atualidade.

"O Carlos Vela parece-me que tem uma qualidade única, é um grande jogador, entendo-me muito bem com ele. Quanto ao Tecatito Corona, sempre lhe disse que me encanta como jogador, é diferente de todos os outros. O Chicharito Hernández escolho-o por tudo o que representa nos dias de hoje, é o máximo goleador da seleção mexicana, serviu de inspiração para muita gente", fez questão de destacar o médio.