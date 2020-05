Corona encanta Julen Lopetegui

Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto e atualmente ao leme do Sevilha, é fã de Corona, que treinou no Dragão. "Iria recebê-lo de braços abertos. Se ainda não saiu, imagino que seja porque o FC Porto pede muitíssimo dinheiro. [...] É uma das minhas fraquezas, um extraordinário jogador. Muito talento e uma capacidade de controlo de jogo e de situações ofensivas muito alta", disse à ESPN.