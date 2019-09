Corona enerva os suíços

Nos quatro minutos de compensação da segunda parte, Corona levou os suíços à beira de uma ataque de nervos. O mexicano queixou-se de problemas físicos na sequência de uma falta de Garcia, deixando-se ficar no chão perante a interrogação do árbitro sobre se era necessária a assistência médica. Corona disse que não, mas voltou a deixar-se cair, levando todo o banco de suplentes do Young Boys a levantar-se como uma mola...