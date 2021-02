Corona: «Espero fazer ainda mais jogos...»

Tecatito Corona somou na noite de 2.ª feira, contra o Rio Ave, o seu 250.º jogo ao serviço do FC Porto. O mexicano, de 28 anos, disse que tal marca "significa muito" aos meios do clube, contando "fazer ainda mais jogos" no futuro.





O que significa atingir esta marca?Significa muito para mim. Ter tantos jogos num clube tão grande na Europa é muito importante para mim e para a minha família. Estamos muito felizes por isso.Memórias do primeiro jogo?Primeiro jogo foi especial, ainda mais por ter conseguido um bis e pelo resultado que deixou toda a gente contente.Qual o jogo que mais o marcou?Há muitos especiais... Talvez o mais recente tenha sido o da Supertaça, contra o Benfica, foi muito bonito somar mais um título.Portista para sempre?Acho que sim. Gosto muito do Porto, acolheram-me muito bem e espero ainda fazer mais jogos.Mensagem para os adeptos?Vamos estar a lutar por títulos, dar o melhor possível e sempre com um sorriso na cara.