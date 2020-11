Corona: «Esta vitória era muito importante para nós»

Jesús Corona analisou o triunfo (2-0) do FC Porto sobre o Marselha, em jogo da 4.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões, resultado que deixou os dragões a apenas um ponto de garantir a qualificação para a próxima fase da prova.





"Preparámos este jogo com a intenção de o ganhar, tal como fazemos com todos os outros jogos. O FC Porto funciona assim e esta vitória era muito importante para nós", começou por dizer o internacional mexicano, antes de explicar o momento do segundo golo."São coisas que estão treinadas e que trabalhamos no dia a dia. Senti que era o momento certo para lançar e deu o que deu, felizmente", apontou."A verdade é que é um dia muito triste para nós. No entanto, era importante ganhar para a família do Sr. Reinaldo, a quem mando os pêsames", concluiu.