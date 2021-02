Corona falha jogo da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga

Jesús Corona foi expulso no jogo de ontem e não vai poder dar o seu contributo à equipa depois de amanhã, quando os dragões voltarem a visitar Braga, na 1ª mão da meias-finais da Taça de Portugal. O extremo, de 28 anos, viu um cartão amarelo na primeira parte, que o impedia de jogar na próxima jornada do campeonato, uma vez que estava em perigo de exclusão; ao ver o segundo amarelo ficou com caminho livre para o dérbi, mas viu-se privado de jogar novamente frente aos arsenalistas.

Dessa forma, o mexicano vai deixar de ser o único jogador dos portistas com presença em todos os jogos desta época.