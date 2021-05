Corona falha penúltimo treino de preparação para o clássico com o Benfica

Corona será mesmo a única baixa no FC Porto para o duelo de quinta-feira, frente ao Benfica, no Estádio da Luz.





Na sessão desta terça-feira, a penúltima de preparação para o clássico, o mexicano voltou a ser a única baixa no plantel campeão nacional, devido à rotura muscular na perna esquerda que sofreu no jogo anterior, frente ao Famalicão.No boletim clínico dos azuis e brancos também consta o nome do guarda-redes Mbaye, mas esse já trabalha no relvado, integrado com os colegas, embora com algumas limitações.Os dragões voltam a treinar esta quarta-feira, no Olival, sendo que não está prevista a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, de antevisão ao clássico com o Benfica.