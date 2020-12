Corona falha último treino antes da viagem a Atenas

Jésus Corona falhou o último treino antes da visita do FC Porto ao terreno do Olympiacos, que se realizará esta quarta-feira, pelo que a presença do mexicano no lote de opções para esse embate está em dúvida.





O extremo teve uma semana complicada em termos físicos, motivada por uma pequena lesão na perna esquerda, sofrida no jogo contra o Man. City, na terça-feira passada. Depois disso, não treinou até ao jogo com o Tondela e, nesse embate contra os beirões, entrou apenas na reta final da partida.Neste sentido, e não sendo ainda conhecido o motivo da baixa de Corona, Sérgio Conceição poderá aproveitar o facto de o FC Porto já estar apurado para os oitavos-de-final para fazer a tal gestão da qual já falou, deixando de fora caras que têm sido mais utilizadas e que têm um historial que motive alguma proteção.De fora do treino desta terça-feira ficaram também Marcano e Pepe, que continuam a recuperar das respetivas lesões.De resto, de referir que a comitiva do FC Porto parte para Atenas ao início da tarde.