Corona fez gelo no final do FC Porto-Manchester City

A situação física de Corona será um dos pontos de interesse do treino de hoje do FC Porto. Tocado por João Cancelo aos 21 minutos no jogo de ontem, o mexicano recebeu assistência médica, mas acabou por continuar em campo. Coxeando aqui e ali, sobretudo após lances de maior empenho físico, foi substituído aos 62 minutos e acabou a partida a fazer gelo no gémeo da perna esquerda já sentado na bancada do Dragão. Sobre o dossiê clínico, dizer que Mbemba também necessitou de assistência, Zaidu fez alongamento muscular ainda na primeira parte e Manafá acabou também por apresentar algumas queixas após sair.