Corona: «Hoje fomos FC Porto e por isso ganhámos»

No rescaldo da partida frente ao Farense (vitória portista por 1-0), Corona não escondeu a sua satisfação pelo triunfo conquistado.





"Saímos daqui com boas sensações, a equipa fez aquilo que trabalhou durante a semana. Infelizmente não fizemos os golos que tínhamos para fazer, tivemos oportunidades para fazer três ou quatro. A equipa está muito bem e ficámos satisfeitos com a vitória", disse à Sport Tv.Assumindo que não se apercebeu do que aconteceu entre Pepe e Loum, mas que a equipa tem de falar sobre a situação, o mexicano explicou ainda qual foi o segredo do triunfo: "O segredo foi sermos FC Porto. Fomos intensos, agressivos, sólidos, compactos e soubemos sair bem para o ataque. Fomos FC Porto e por isso ganhámos".