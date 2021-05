Corona já se juntou à seleção mexicana

Jesús Corona já se juntou à seleção do México, que se encontra a estagiar nos Estados Unidos com vista à participação na Liga das Nações da CONCACAF. O extremo do FC Porto foi impedido de viajar anteriormente com os seus companheiros, devido à ausência de visto, mas resolvido o problema burocrático pôde seguir viagem para Dallas.





Enquanto não teve autorização para rumar aos Estados Unidos, Corona prosseguiu com a recuperação da lesão muscular que o afastou dos últimos jogos do FC Porto, no centro de alto rendimento da seleção mexicana, de forma a estar pronto a jogar na Liga das Nações.Antes disso, o México defronta a Islândia, depois de amanhã, em jogo particular, mas Corona, tal como os restantes habituais titulares deverão ser poupados pelo selecionador Tata Martino.