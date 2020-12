Corona limitado a tratamento

Depois de ter saído limitado do duelo com o Man. City, Corona falhou o arranque da preparação para a receção ao Tondela, agendada para depois de amanhã. De acordo com o boletim clínico dos dragões, o mexicano está a contas com uma contusão na perna esquerda e limitou-se a realizar tratamento, juntando-se a Mbaye, Pepe e Marcano, os restantes lesionados do plantel, além de Loum, em isolamento.

Ao que tudo indica, a lesão, contraída ainda na 1ª parte do jogo da Champions, deve retirar a Corona a possibilidade de entrar nas contas de Sérgio Conceição para a 9ª jornada do campeonato, diante do emblema beirão. Integrar a comitiva para a Grécia, no início da próxima semana, estará dependente da evolução do jogador, mas pelo facto de o duelo com o Olympiacos já não contar para o apuramento no Grupo C, Conceição pode gerir o grupo.