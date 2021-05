Corona nos convocados do México para Liga das Nações da Concacaf

O extremo Jesús Corona, do FC Porto, integrou esta sexta-feira a convocatória da seleção mexicana de futebol, que vai disputar a final da Liga das Nações da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf).

Corona falhou os dois últimos encontros dos dragões por lesão e continua ausente dos treinos, mas mantém-se nas escolhas do selecionador Gerardo Martino.

Destaque ainda para a presença na lista de convocados do avançado Raúl Jiménez, que não joga desde final de novembro, quando, ao serviço do Wolverhampton, sofreu uma grave lesão na cabeça, após um choque com David Luiz, do Arsenal.

O México vai defrontar a Islândia e as Honduras em encontros particulares, além de disputar a fase final da Liga das Nações da Concacaf.