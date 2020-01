Corona: «O FC Porto mostrou a raça que tem»

Corona estava naturalmente feliz depois de o FC Porto confirmar a presença na final da Taça da Liga. O mexicano sublinha a intensidade dos minutos finais do encontro com o V. Guimarães.





"Impressionante. Quando estamos para passar a uma final, estamos a ganhar por um, temos de dar o máximo. A equipa mostrou isso e o FC Porto mostrou a raça que tem", analisou, à Sport TV.Corona vive um grande momento nesta fase da temporada mas garante que é apenas mais um para ajudar o FC Porto."Todos no plantel lutam para melhorar os seus números. Isso quer dizer que se ajuda a equipa e isso é o mais importante. Agora venha a final", disse o mexicano, que prometeu uma exibição à imagem do clube na final do próximo sábado."Vai ser um jogo à FC Porto, com agressividade. Vamos jogar como se joga numa final", concluiu.