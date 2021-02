Corona promete combate até ao fim: «Vamos lutar pelos títulos»

O 2º lugar na Liga NOS, a quatro pontos do líder Sporting, não satisfaz o FC Porto, mas também está longe de esmorecer os homens de Sérgio Conceição. Foi Tecatito Corona quem deu voz à ambição do grupo, ontem, em declarações aos meios do clube que tinham como objetivo marcar o seu 250º encontro pelos dragões.

"Vamos lutar pelos títulos, dar o nosso melhor possível e sempre com um sorriso na cara", disse o mexicano, de 28 anos, quanto convidado a deixar uma mensagem aos seus adeptos. Confessando-se um portista para sempre, ‘Chuy’, como é conhecido carinhosamente no seio do balneário, conta ainda aumentar o registo de partidas com a camisola azul e branca. "Gosto muito do FC Porto, acolheram-me muito bem e espero ainda fazer mais jogos", referiu, dando conta do orgulho que a atual marca já justifica. "Significa muito para mim. Ter tantos jogos num clube como este, tão grande na Europa, é muito importante, para mim e para a minha família. Estamos muito felizes por isso", afirmou, recordando com especial felicidade o seu primeiro jogo pelos dragões, em 2015/16, no qual marcou dois golos ao Arouca: "O primeiro jogo foi especial, ainda mais por ter conseguido um bis e pelo resultado que deixou toda a gente contente."

Quanto ao jogo que mais o marcou, Corona destacou uma alegria recente, como foi a conquista da Supertaça. "Há muitos especiais... Talvez o mais recente tenha sido o da Supertaça, contra o Benfica, foi muito bonito somar mais um título", finalizou.