Corona quer intensidade

Jesús Corona foi um dos jogadores que não esteve tão bem na receção ao Aves, mas para hoje dá a garantia de que vai estar ao seu melhor nível para ajudar a equipa a fazer um bom jogo em Glasgow. Uma exibição que passa por uma abordagem forte.

"Temos de entrar como sempre entra o FC Porto, com intensidade e agressividade, treinámos bem e vamos colocar tudo em prática. Esperamos um adversário forte, mas estamos a olhar para o que vamos fazer", destacou o mexicano, entusiasmado com a atmosfera do Ibrox Stadium. "Vamos gostar do ambiente, porque os jogadores de futebol gostam desses ambientes, esperamos fazer um bom jogo", reafirmou o extremo.