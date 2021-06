Corona quer o Sevilha

Corona quer prosseguir carreira no Sevilha e já terá comunicado essa vontade aos dirigentes do clube espanhol. Ainda de acordo comacordo com o que foi noticiado pelo jornal ‘ABC’, o que foi noticiado pelo jornal ‘ABC’, sediado naquela cidade andaluza, o clube treinado por Lopetegui explicou ao mexicano que o interesse nele "é absoluto", mas que não iniciará negociações em breve, porque o mercado está parado e precisam vender primeiro.





Em suma, ao FC Porto continuam sem chegar propostas por Tecatito, que estará disponível para esperar pelo Sevilha. Com Pepê a chegar e a aposta ainda mais vincada em Luis Díaz, os corredores laterais do ataque portista para 2021/22 estão ocupados e, nesse sentido, a saída de Corona é desejada pela SAD, devendo em breve a cláusula subir de 25 para 40 milhões de euros.