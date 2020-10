Corona queria mais: «Não estamos contentes com o resultado»

Nome que vem sendo habitual na ficha de jogo do FC Porto, seja em golos como assistências, Jesús Corona voltou este sábado a evidenciar-se, ao marcar o segundo tento dos dragões no embate diante do Sporting. Na análise a essa partida, o mexicano assumiu-se desapontado pelo resultado e considerou que pelo que apresentou a equipa portuense merecia ter ganho.





"A verdade é que não estamos contentes com este resultado. Acho que merecíamos vencer, mas agora temos de olhar para a frente. Este empate não é justo, mas vamos analisar o que fizemos bem e mal e corrigir", começou por apontar o mexicano.Autor do tal golo, Corona desvalorizou a questão individual. "O meu único objetivo é ajudar a equipa a defender o que é nosso, que é o campeonato", frisou o extremo, que a finalizar aproveitou para deixar uma mensagem que ficou por 'enviar' na hora de celebrar. "A mensagem quando marquei o golo foi para a minha mulher e o meu filho que fazem anos hoje".