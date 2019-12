Corona realça "agressividade" e "prazer de jogar" no triunfo diante do Tondela

Tecatito Corona, extremo mexicano do FC Porto, esteve em destaque no último golo dos azuis e brancos, ao assistir Otávio, com um passe de calcanhar, no triunfo da equipa portista diante do Tondela, em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS.No final do encontro, o jogador do FC Porto disse que a equipa limitou-se a fazer o que costuma trabalhar durante "toda a semana", apontando para a "agressividade" e ao "prazer de jogar" como os pontos-chave para a boa exibição frente à formação de Viseu."Fizemos o que trabalhámos, como o mister costuma dizer toda a semana. A agressividade que tivemos, o prazer de jogar. É isso que destaco hoje. Dá a mesma satisfação. Se é para ganhar, que ganhe a equipa", afirmou o internacional mexicano."Fico contente pelo Otávio e por cada um que faça o seu trabalho. Espero continuar a somar", finalizou.