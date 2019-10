Corona recuperou e jogou

A grande dúvida na previsão do onze do FC Porto para este jogo dizia respeito à condição física de Corona. O mexicano estava em dúvida, anteontem fizera treino integrado condicionado, mas a verdade é que foi dada luz verde por parte do departamento clínico dos portistas e o camisola 17 foi mesmo titular na turma de Sérgio Conceição.

Recorde-se que Corona tinha sofrido um espasmo muscular na visita ao Rio Ave, em jogo do campeonato, sendo que ficou fora das opções do treinador não só no encontro com o Feyenoord mas também no duelo da Taça de Portugal frente ao Coimbrões.

Entretanto, o plantel portista inicia hoje (11 horas) a preparação da receção ao Famalicão.