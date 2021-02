Corona resistiu e vai ao clássico com o Sporting

Corona estava em risco de exclusão para o clássico com o Sporting, por ter 4 cartões amarelos no campeonato, mas resistiu a esse sinal de alerta e acabou por cumprir o jogo sem ter sido admoestado pelo árbitro Vítor Ferreira. Isto significa que Sérgio Conceição vai poder contar com o jogador mexicano para o encontro com os leões, no próximo sábado.