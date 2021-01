Corona saiu com queixas frente ao Famalicão

Depois de um choque com um adversário aos 23 minutos, Corona ficou muito queixoso no relvado e teve mesmo de ser assistido pela equipa médica. Acabou por reentrar instantes depois, mas durante o tempo em que esteve em campo não escondeu algumas limitações. De tal forma que surgiu depois do intervalo com uma coxa elástica na perna direita e, já com o resultado em 3-1, pediu a Sérgio Conceição para sair. O técnico acedeu e, já no banco, falou com o mexicano, que entretanto acabou a fazer gelo.

Destaque ainda para o regresso de Pepe, que entrou e não mostrou dificuldades.