Corona segue com o FC Porto para a Holanda numa comitiva chefiada por Pinto da Costa

Apesar de ter sido obrigado a deixar o relvado do Estádio do Rio Ave, no domingo, por motivos físicos, Corona ainda não é uma carta fora do baralho para o importante jogo de quinta-feira com o Feyenoord da Liga Europa. O mexicano segue mesmo com o FC Porto para a Holanda esta manhã, uma comitiva liderada por Pinto da Costa.Sérgio Oliveira e Romário Baró não seguiram viagem, ainda a recuperar dos respetivos problemas físicos.Os dragões têm chegada prevista à Holanda às 12 horas e Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo de amanhã às 16H45, antes do treino.