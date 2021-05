Corona sem evolução

Poucas horas depois do clássico, o plantel do FC Porto retomou a preparação no Olival, tendo já em vista a receção ao Farense, marcada para depois de amanhã. O boletim clínico não registou qualquer alteração, dado que Jesús Corona deu continuidade ao tratamento da rotura muscular na perna esquerda contraída frente ao Famalicão. Depois de ter ficado de fora diante do Benfica, o extremo mexicano também será carta fora do baralho para defrontar os algarvios.

Mouhamed Mbaye é o outro nome que continua a constar dos lesionados dos dragões, tendo feito treino integrado condicionado. Para esta manhã (11 horas) está agendada mais uma unidade de treino às ordens de Sérgio Conceição.