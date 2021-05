Corona sem progressos

O tempo vai passando e Corona continua longe dos relvados. Segundo informou o FC Porto através do seu boletim clínico, o mexicano, de 28 anos, voltou ontem a cumprir tratamento, não registando assim qualquer evolução da sua situação física.

O extremo foi substituído ainda na primeira parte do jogo com o Famalicão, da última jornada. O primeiro diagnóstico passou por um traumatismo, mas, após reavaliação, foi-lhe detetada uma rotura muscular na perna esquerda. Os dragões estão a envidar todos os esforços para ter o jogador disponível o mais rapidamente possível.

A equipa sai hoje ao meio da tarde do Estádio do Dragão rumo a Lisboa, onde pernoitará, tendo em vista o embate com o Benfica amanhã. Os adeptos portistas prometeram uma onda de apoio ao longo de todo o trajeto.