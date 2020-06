Corona sempre na moda

Figura principal do FC Porto desde a retoma da competição, Corona vai somando interessados na sua contratação. Na Premier League, depois de ter sido associado ao Chelsea, desta vez viu o seu nome entrar na lista de Wolverhampton e Everton, isto de acordo com as informações avançadas pela imprensa britânica.

Como é sabido, o ala mexicano termina contrato em 2022 e tem uma cláusula de rescisão de ‘apenas’ 30 milhões de euros, valor considerado bastante apelativo para um jogador com a qualidade de Corona.

Nos últimos dias, o agente do mexicano voltou a referir que a prioridade continua a ser terminar a época no Dragão com dois títulos, apesar de admitir que existem vários clubes a acompanharem a sua evolução, com o Inter à cabeça.