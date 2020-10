Corona: «Temos de fazer uma autocrítica e ver o que fizemos mal»

Jesús Corona voltou a jogar a lateral-direito, posição em que foi muito utilizado na época passada, e após a derrota com o Paços de Ferreira foi taxativo: "Temos de fazer uma autocrítica e ver o que fizemos mal! Houve muita coisa que correu mal hoje. Agora temos tempo para falar e corrigir os erros que cometemos!"





O FC Porto parece ter sido surpreendido pelo Paços e Corona falou numa entrada mole dos Dragões."Talvez tenha sido falta de concentração. Tivemos alguns lances de azar, mas depois começámos a ir atrás do resultado. Temos de fazer uma autocrítica e ver o que fizemos mal", salientou aos microfones da Sport TV.Caso o Benfica vença na deslocação ao Boavista fica com oito pontos de avanço para os azuis e brancos e o jogador mexicano mostrou confiança."Temos de olhar para o que temos de corrigir para recuperar esses pontos", destacou e sobre a ausência de Pepe acrescentou: "Qualquer jogador é importante no plantel do FC Porto, tal como acontece com Pepe."