Corona: «Todos sabemos quem é Ronaldo e temos de trabalhar o mais possível em grupo»

Tecatito Corona acredita que só um FC Porto a mostrar o seu "caráter" e "coragem" consegue levar a melhor frente à Juventus amanhã, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o mexicano avaliou a Vecchia Signora que "não é só Ronaldo".





"Esperamos fazer o melhor possível. Todos sonhamos com isto, esperamos que amanhã corra muito bem": "Espero que sim. Temos de demonstrar esse caráter, a coragem que caracteriza o FC Porto, temos de sair com essa mentalidade amanhã para fazer o melhor possível""Em todos os momentos temos de ter mentalidade ganhadora. Em qualquer momento o jogo pode mudar...""É uma equipa. Todos sabemos quem é Ronaldo e temos de fazer o mais possível em grupo, ser compactos e sólidos""Fico contente pelo que disse Alex Sandro , mas quero mostrá-lo amanhã""Amanhã há muita motivação, todos os meninos sonham com este cenário, sonham com a Champions. Temos de mudar o chip a fazer o melhor possível para dar as maiores alegrias""Tem qualidades incríveis. Tem de continuar a trabalhar e vai ser alguém importante".Isso é campeonato e agora vamos jogar na Champions, e é aí que está a minha cabeça"