Corona: «Tornámos o jogo fácil pela nossa atitude»

Autor do primeiro golo do FC Porto diante do V. Setúbal, numa vitória portista por 4-0, Jesús Corona assumiu que o resultado conseguido no Bonfim deveu-se à forma como os jogadores encararam a partida ante os sadinos.





"Tornámos o jogo fácil pela nossa atitude. Foi uma resposta positiva da equipa. O que aconteceu já faz parte do passado. No dia a seguir deixámos o que já passou e treinámos a pensar no que temos de fazer no futuro", começou por dizer, em declarações à SportTV"Fomos rigorosos e exigentes. No fim deste jogo é óbvio que estamos satisfeitos e a pensar no jogo com o Benfica", finalizou.