Corona: «Uma boa resposta depois de mau resultado»

Corona considera que o FC Porto deu esta terça-feira a melhor resposta ao vencer o Marselha por 3-0, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões, depois de ter perdido para a Liga NOS. Um resultado que deixa o FC Porto na 2.ª posição do grupo C da Champions, atrás do Manchester City.





"Acho que foi uma boa resposta depois de mau resultado no fim de semana. A malta soube corresponder e estamos muitos satisfeitos pelo desempenho", afirmou o avançado mexicano, acrescentando: "é sempre muito importante começar com o pé direito e o golo cedo trouxe-nos mais confiança."Quanto ao apuramento para a fase seguinte da prova, Corona acredita que é possível. "Ainda falta muito, mas continuamos concentrados e acredito que temos muitas possibilidades de garantir o apuramento."