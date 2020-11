Corona vai ser resguardado

Corona será um trunfo guardado até ao momento em que Sérgio Conceição mais dele necessitar e isso significa a partida com o Marselha, para a 4ª jornada da Liga dos Campeões.

Depois de sair da partida contra a Coreia do Sul com queixas físicas, Corona será, tudo indica, poupado pelo seu selecionador no embate que resta à seleção do México, amanhã, contra o Japão. “Está a ser avaliado desde sábado. Vamos esperar por amanhã [hoje]. Mas em nenhum caso correremos qualquer tipo de risco”, afirmou ontem Tata Martino, selecionador tricolor.

Confirmando-se o afastamento de Tecatito diante dos nipónicos, tão-pouco o extremo verá a sua situação exposta frente ao Fabril. Assim, a visita ao Vélodrome apresenta-se como o próximo grande teste para o número 17, que apresentou as primeiras queixas musculares ao cabo de 13 jogos disputados esta época.