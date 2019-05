Autor do primeiro golo do FC Porto, Jesús Corona enalteceu a vontade demonstrada pelo FC Porto desde o começo de superar o Aves, numa partida que surgiu após a complicada situação clínica a envolver Iker Casillas."Entrámos com o objetivo único de fazer o nosso trabalho. Ganhámos e vamos acreditar até ao fim.Foi uma semana complicada. Depois do Rio Ave aconteceu esta coisa com o Iker. O mundo inteiro sentiu o que aconteceu, mas estamos todos com ele. Graças a Deus está forte e estamos com ele. O Iker sorriu quando nos viu todos a torcer por ele."