Correio da Manhã revela o que disse Sérgio Conceição quando deixou Varandas de mão estendida

O momento em que Sérgio Conceição deixou Frederico Varandas de mão estendida na tribuna do Estádio Nacional marcou o final da Taça de Portugal ganha pelo Sporting. Nem o treinador do FC Porto nem o presidente do Sporting revelaram o que foi dito nesse momento, com o Correio da Manhã a adiantar esta segunda-feira algumas das palavras dirigidas pelo técnico dos dragões ao líder do clube leonino.





"Não sou hipócrita e por isso não o vou cumprimentar. Para ganhar não vale tudo", terá dito Sérgio Conceição.No final do encontro, Frederico Varandas não quis dar importância ao caso . "Não percebi, nem consegui ouvir... O barulho dos festejos dos adeptos do Sporting estava demasiado alto, não consegui perceber. A questão aqui são formas de estar, valores e educação diferentes. Agora, num dia destes, isso não interessa para nada", referiu.