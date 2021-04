Cristiano Ronaldo a jogar em Portugal? Pepe gostava, mas não acredita

Pepe abordou um possível regresso de Cristiano Ronaldo, companheiro de Seleção Nacional e antigo colega no Real Madrid que bateu recentemente pelo FC Porto nos oitavos-de-final da Champions, a Portugal, em entrevista ao semanário 'Novo'. O central veria o regresso com bons olhos, mas desconfia dessa possibilidade.





"Se gostava de enfrentá-lo ainda no campeonato português? Era muito bom para a Liga se o Cristiano pudesse voltar, gostava que ele voltasse para Portugal. Mas, conhecendo-o, não sei se ele ia aguentar muita gente da forma que se fala de futebol aqui… As pessoas criticam e não sabem o esforço que é todos os anos mais de 30 golos, isso é brutal o que ele faz. Ele está feliz em Turim, espero que fique lá pois acho que ainda lhe falta mais um ano. Espero que continue a dar-nos alegrias no desporto, representando Portugal como ele nos representa lá fora", afirmou.