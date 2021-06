Cristiano Ronaldo é o ídolo de Evanilson

Na rubrica ‘Pensa Rápido’, nas redes sociais do FC Porto, Evanilson revelou que Cristiano Ronaldo era o seu jogador “favorito na infância”. O brasileiro, de 21 anos, deu ainda a conhecer aos adeptos dos dragões que no início da sua carreira, no Fluminense, era médio, posição que, aliás, era a que gostaria de ocupar atualmente, caso não fosse avançado.

Tendo como prato favorito bacalhau, o que é uma prova da plena adaptação a Portugal, Evanilson não hesitou quando lhe foi perguntado qual o jogador mais vaidoso do plantel do FC Porto: “O Otávio todos os dias vem com um estilo top...”

Quanto ao melhor golo que marcou pelos dragões, foi na Choupana, para a Taça de Portugal. “O melhor golo foi frente ao Nacional, entrei no último minuto e marquei”, recordou, referindo-se ao tento que levou o jogo para o prolongamento.