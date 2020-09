Cristina Ferreira diz que vai ao treino do Porto e Conceição avisa: «Não te esqueças das caneleiras»

Sérgio Conceição e Cristina Ferreira proporcionaram esta quinta-feira um momento de boa disposição nas redes sociais. A apresentadora fez uma story no Instagram ao passar pelo Estádio do Dragão com um pedido ao técnico: "Sérgio Conceição já aí vou ao treino".





Ora o treinador não tardou em responder: "Não te esqueças das caneleiras, Cristina, que no FC Porto é a doer."