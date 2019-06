Críticas à arbitragem valem multa ao FC Porto

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com uma multa de 15.300 euros por críticas à arbitragem, no jogo entre o Sp. Braga e o Benfica, a contar para a 31ª jornada do campeonato.





Na altura, os dragões emitiram um comunicado que referia "erros de arbitragem que colocaram em causa a verdade desportiva", entre outras críticas.