Críticas ao VAR do Portimonense-Benfica valem processo ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou esta segunda-feira um processo disciplinar ao FC Porto, com base na participação feita pela Comissão de Arbitragem após critícas na newsletter do clube, Dragões Diário, a Bruno Esteves, VAR no jogo Portimonense-Benfica. O processo seguiu para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.





Portimonense reclamou penálti de Taarabt neste lance Portimonense reclamou penálti de Taarabt neste lance

Fonte do CA confirmou na passada sexta-feira aa apresentação dessa queixa, tendo reforçado na altura que "não aceitará qualquer condicionamento e agirá em conformidade, face a comentários que vão muito para além da análise séria do desempenho das equipas de arbitragem".Na mira dos dragões esteve, em particular, um lance em que o Portimonense pediu penálti de Taarabt, não sancionado. "Como é que o videoárbitro Bruno Esteves não viu uma mão de Taarabt na área em Portimão? Pior: como é que Bruno Esteves, que deixou de ser árbitro de campo por ser incompetente, que é um videoárbitro incompetente, que tem o passado que tem e que tem as ligações ao Benfica que tem, pode continuar a participar em jogos do clube de Vieira? Ou será que o que toda a gente vê como incompetência, sobretudo nos jogos do Benfica, é afinal 'competência' e o motivo para continuar a fazer o que faz?", questionaram os azuis e brancos na sua newsletter depois dessa partida no Algarve.