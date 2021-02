Cuadrado não vem ao Dragão

Cuadrado está fora do jogo do Dragão, depois de ter sofrido um problema muscular anteontem contra o Nápoles. O colombiano, de 32 anos, foi substituído ao intervalo depois de sinalizar um desconforto que, tudo indica, irá afastá-lo das partidas com o FC Porto e o Crotone. Dybala, Arthur e Aaron Ramsey também não devem jogar na Invicta.