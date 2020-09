Da PlayStation a colega de balneário: Soares fala em "sonho" por ter estado ao lado de Casillas

Tiquinho Soares deixou esta terça-feira rasgados elogios a Iker Casillas, numa entrevista à imprensa brasileira na qual confessou que em 2017/18 o antigo guardião espanhol do FC Porto deixou todo o balneário em lágrimas com aquilo que disse após um resultado negativo.





"O Iker é uma pessoa diferente mesmo. Foi um sonho, porque eu jogava com ele na PlayStation, e compartilhar o balneário com ele foi espetacular. Tem uma humildade sem igual, nunca vi. Apoia e leva-te com a equipa. As palavras dele tiram o teu melhor. É um fora de série e foi uma honra ter jogado com ele", assumiu o avançado, à ESPN Brasil, numa entrevista na qual lembrou o papel do espanhol após a derrota sofrida diante do Belenenses, em 2017/18."Depois dessa derrota, ele deu uma palestra que fez todo o mundo chorar dentro do balneário. Foi como se um pai estivesse a falar com o filho. Esse momento foi onde conseguimos o primeiro título português", lembrou o avançado, confirmando uma história já contada por vários elementos desse plantel a propósito do ponto de viragem na época que resultou no título portista.