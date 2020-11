Da "primeira parte cinzenta" à "vitória bem merecida": a análise ao triunfo do FC Porto

O médico Fernando Póvoas e os antigos jogadores Carlos Secretário e Jaime Magalhães analisam o triunfo (3-1) do FC Porto na receção ao Portimonense, em jogo da 7.ª jornada da Liga NOS.





"O FC Porto teve uma primeira parte cinzenta, pouco pressionante e passou por dificuldades perante um Portimonense bem organizado. O FC Porto é feliz na altura em que marca os golos, mas acabou por justificar a vitória e acredito que vai jogar muito melhor no futuro.""O FC Porto não entrou bem no jogo, sofreu um golo cedo, mas depois controlou, com os jogadores muito agarrados às posições e sem grande mobilidade. Melhorou muito na segunda parte, perante um Portimonense que se apresentou bem e dificultou muito o jogo do FC Porto.""O Portimonense foi lá uma vez e fez golo, mas depois o FC Porto conseguiu empurrar o Portimonense e o golo no fim da primeira parte foi muito importante, tal como o outro logo no reatamento, o que leva para uma boa exibição do FC Porto e para uma vitória bem merecida."