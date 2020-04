Dalot recorda balneário portista: do 'palhaço' Vaná à praxe de André André

Diogo Dalot passou apenas uma época na equipa principal do FC Porto, antes de dar o salto para o Manchester United, mas nem por isso deixou de ter tempo para conquistar um título de campeão e de fazer amizades para a vida. Entre elas estão as de Vaná e de André André, a dupla que o lateral nomeou quando foi questionado sobre quem era o mais engraçado e o mais chato do plantel portista em 2017/18.





"O mais engraçado era, de longe, o Vaná. Admiro-o até hoje pela sua personalidade, pela forma como, mesmo sem jogar um minuto, estava lá todos os dias, pronto para treinar e para animar o grupo. É uma referência enorme que vou levar ao longo de toda a minha carreira. Quanto ao mais chatinho, era o André André, andava sempre em cima de mim, em todos os estágios tinha que lhe preparar o seu suminho de laranja antes das refeições. Mas criámos uma relação incrível e é um ser humano espetacular", contou Diogo Dalot, que esteve, juntamente com Gonçalo Paciência, Rúben Neves e Castro, no programa 'FC Porto em casa', reproduzido nos meios do clube.Sobre a sua experiência no Dragão, o lateral recordou os jogos mais marcantes, começando pelo primeiro, onde jogou pouco tempo... mas pareceu ainda menos. "Destaco logo o primeiro jogo no Dragão, contra o Rio Ave. Joguei só cinco ou seis minutos, mas pareceram 30 segundos, foi muito rápido. Não vou esquecer esse momento. Tenho o jogo com o Portimonense, em que faço duas assistências, o clássico com o Sporting e depois o jogo com o Liverpool, estreia na Champions, contra a equipa que foi", lembrou Dalot.