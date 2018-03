Diogo Dalot, de 18 anos, está a agarrar a oportunidade de render Alex Telles mas, com contrato válido até 2019, a renovação tarda em concretizar-se.

"Estou tranquilo. As coisas vão acontecer naturalmente. Eu sou jogador do FC Porto, tenho contrato com o FC Porto, vou continuar a trabalhar para jogar no FC Porto e o futuro mais tarde se verá", referiu, entreabrindo a porta da continuidade sem ver nisso um problema: "Não. Como disse, estou tranquilo, quero treinar, quero jogar, quero competir e isso é o mais importante."

Continuar a ler

O lateral ficou satisfeito pelo facto de a equipa ter dado "uma imagem diferente" em Anfield. "Fizemos aquilo que o míster pediu. Dignificámos o clube, demos uma imagem muito mais positiva do que aquela da 1ª mão e isso foi muito importante para nós", referiu quem cumpriu enfim um sonho que o acompanha há anos: "Desde pequeno que queria jogar na Liga dos Campeões pelo FC Porto. E complementar isso com uma grande exibição de toda a equipa, com uma atitude excelente, foi muito bom. Foi muito especial jogar em Anfield. Quando se entra no mundo do futebol é nestes palcos que queremos jogar e poder concretizar isto hoje, foi um grande sonho para mim." Quanto a um desejo para o final de época, foi claro no seu desejo. "O título é o nosso principal objetivo, sempre foi e vamos fazer tudo para consegui-lo", asseverou. Depois de já ter participado em seis competições, esta época, mantém a humildade. "Falta-me crescer, falta-me treinar, competir, errar, acertar... Ainda estou a começar e evoluir a cada dia que passa é o meu objetivo. Repare que, como foi o meu caso, jogando na equipa B estamos a preparar-nos. A oportunidade surgiu e eu tento agarrá-la ao máximo, depois as decisões deixo-as para o míster", concluiu.

Autor: André Monteiro