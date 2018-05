Continuar a ler

Este era um cenário que se adivinhava face à indefinição em torno da situação do jovem internacional, cuja cotação disparou assim que fez a estreia pela equipa principal do FC Porto. O seu contrato acaba em 2019 e a SAD, embora manifestando intenção de solidificar a ligação do defesa ao clube, sentiu que da outra parte o processo nunca passou das intenções. Dalot foi adiando a resolução do dossiê, por intermédio do seu pai e do agente Carlos Gonçalves, chegando ao ponto de ter sido transmitida a informação aos dragões de que já estaria iminente o compromisso com outro clube.



Sonho e... desafio



Atento, José Mourinho foi rápido a tomar decisões e atuou dentro daquilo que é expectável num clube com a dimensão do Man. United. Paga a cláusula de rescisão, oferece um contrato muito superior ao que Dalot tem com o FC Porto e dá-lhe a possibilidade de experimentar a sensação de fazer parte daquela que é considerada a melhor liga do Mundo. Faltarão cumprir apenas algumas formalidades burocráticas, dado que a SAD azul e branca não admite fazer qualquer desconto, sendo uma posição da qual não há margem de retrocesso.



O Manchester United vai acionar a cláusula de rescisão de Diogo Dalot para ter um dos laterais mais promissores da Europa, o mesmo é dizer que nos cofres da SAD portista vão entrar 20 milhões de euros. A notícia foi avançada inicialmente pelo jornal ‘Daily Record’, que revelou a existência de um acordo entre os red devils e o jogador, de 19 anos, com vista à transferência. Como se sabe, com o FC Porto não é necessária qualquer negociação, uma vez que o pagamento da dita cláusula liberta o defesa, embora seja provável que ocorra uma reunião entre as partes.De qualquer forma, e ao queapurou, o FC Porto tem conhecimento já há algum tempo das movimentações em curso, embora só deve ser notificado oficialmente da intenção do Man. United pagar a penalização de 20 milhões de euros pela quebra da ligação quando estiver concluído o processo negocial relativo às condições do contrato de Diogo Dalot com os ingleses. Seja como for, trata-se de um desfecho que causa profundo desagrado na SAD azul e branca, que pretendia oferecer ao jogador condições melhoradas, demonstrando total confiança no sentido de entregar a titularidade a um jovem que, na Invicta, iria ter garantias de poder crescer em competição.

Autores: Rui Sousa e Pedro Gonçalo Pinto