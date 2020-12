Dança, cerveja e o novo sósia de Corona

Vencer a Supertaça frente ao eterno rival era razão de sobra para que a festa fosse rija no balneário do FC Porto e, a julgar pelas imagens que vieram a público, foi mesmo isso que se verificou. Os jogadores dos dragões aproveitaram as horas após a conquista de mais um título para extravasar e o balneário do Municipal de Aveiro foi palco de alguns momentos memoráveis.

Com muita música à mistura, o plantel uniu-se numa roda improvisada e dançou e cantou a plenos pulmões, à medida que ia desfrutando da habitual cerveja neste tipo de situações. Zaidu, Corona e Marchesín foram alguns dos mais animados, sendo que os últimos dois proporcionaram um momento que fez rir todos os presentes.

Já depois de Corona soltar o cabelo, Marchesín despenteou-o, pegou no telemóvel e descobriu um sósia inesperado para o mexicano: um minion. O guardião argentino colocou a fotografia do desenho animado ao lado da cara do extremo e a gargalhada foi geral dentro do balneário.